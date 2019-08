ICC RANKING: स्टीव स्मिथ ने रैकिंग में नंबर 2 पायदान कब्जाने के साथ ही दिया विराट कोहली को 'बड़ा चैलेंज'

यह भी पढ़ें: टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के चयन की प्रक्रिया शुरू, यह 'बड़ा बदलाव' होना लगभग तय

स्मिथ के टीम साथी ट्रेविस हेड 18वें और मार्नस लाबुशाने 16वे नंबर पर पहुंच गए हैं. हालांकि डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा और कैमरून बेनक्राफ्ट को क्रमश: चार, पांच और पांच स्थान का नुकसान हुआ है. लेकिन स्मिथ ने एशेज के शुरुआती दो टेस्ट में ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विराट कोहली को यह संदेश दे दिया कि वह जल्द ही उनकी गद्दी को कब्जाने के लिए तैयार हैं.

From starting as a teenager on the same day in 2008 to reflecting on the journey 11 years after, I couldn't have dreamt of the blessings God has showered me with. May you all get the strength and power to follow your dreams and always follow the right path. #forevergrateful pic.twitter.com/sTZ7tKEoMz