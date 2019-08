स्मिथ के चोटिल होने के बाद 'गर्दन की सुरक्षा' वाला हेलमेट पहनना हो सकता है अनिवार्य

जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) के प्रदर्शन पर बात करते हुए कप्तान जो रूट (Joe Root) ने कहा, 'वह आए और उन्होंने बड़ा प्रभाव छोड़ा. उन्होंने हमारे गेंदबाजी आक्रमण में अलग चीज जोड़ी है और ऑस्ट्रेलिया को सोचने पर मजबूर किया.' रूट ने कहा, 'टेस्ट पदार्पण पर अगर कोई इस तरह का शानदार प्रदर्शन करता है तो यह देखना सुखद होता है. अपने अलग एक्शन और स्वाभाविक गति से उन्होंने चीजों को मुमकिन किया. इससे अंतिम तीन मैच रोचक हो गए हैं.'

"He makes things happen when not many others in world cricket can, with such a unique action and natural pace."



