टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के चयन की प्रक्रिया शुरू, यह 'बड़ा बदलाव' होना लगभग तय

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के कार्यकारी ने बात करते हुए कहा कि बोर्ड पूरी प्रक्रिया के खत्म होने तक का इंतजार करेगा उसके बाद घोषणा करेगा. कार्यकारी ने कहा, "इस प्रक्रिया की शुरुआत आज सोमवार से हो गई है और यह वीरवार तक जारी रहेगी. सपोर्ट स्टाफ का ऐलान वीरवार को ही किया जाएगा. एक बार में एक नाम उजागर करने का कोई मतलब नहीं है." वैसे कोच को चुनने वाली सीएसी चाहती थी कि सपोर्ट स्टाफ भी वही चुने, लेकिन अगर प्रशासको की समिति (सीओए) सीएसी को यह जिम्मेदारी देती तो यह बोर्ड के नए संविधान का उल्लंघन होता.

With the head coach retained. We would like to know will he have a say in the appointment of his support staff? or will the decision be made by the BCCI or CAC? @cricketaakash @cricketwallah @vikrantgupta73 #KreedOn #RaviShastri #TeamIndiaCoach pic.twitter.com/CamQIY5WZ5