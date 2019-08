Olympic Test Event: फिर भी भारत ओलिंपिक टेस्ट इवेंट में न्यूजीलैंड के हाथों हार गया, लेकिन...

यह भी पढ़ें: भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-2 से ड्रॉ पर रोका

भारत मंगलवार को मेजबान जापान से भिड़ेगा. दुनिया की पांचवें नंबर की भारतीय टीम ने शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया और शुरुआती मिनटों में टीम हावी रही. भारत को दूसरे ही मिनट में पहला पेनल्टी कार्नर मिला जिसे ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत ने गोल में बदलकर भारत को 1-0 से आगे किया. भारत को छठे मिनट में दूसरा पेनल्टी कार्नर मिला लेकिन यह बर्बाद गया. न्यूजीलैंड की टीम दबाव में थी, लेकिन इसके बावजूद उसने भारत को मध्यांतर से पहले एक और गोल नहीं करने दिया.

The #MenInBlue slipped to a narrow defeat against New Zealand, courtesy two late strikes by the Kiwis



With 1⃣ game left to play, India are still in contention to qualify for the Final



