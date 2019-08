इसलिए शोएब अख्तर ने लगाई जोफ्रा ऑर्चर को लताड़, रवैये पर उठाया सवाल, प्रशंसक भी नाखुश

यह भी पढ़ें: विराट कोहली हैं सोशल मीडिया पर फॉलो किए जाने वाले नंबर 1 क्रिकेटर, बाकियों का भी हाल जान लें

अख्तर ने ट्वीट किया, "बाउंसर खेल का एक हिस्सा है, लेकिन जब भी कोई गेंदबाज सिर पर बल्लेबाज को मारता है और वह गिर जाता है, तो शिष्टाचार के लिए जरूरी है कि गेंदबाज उसके पास जाए और उसकी जांच करे. स्मिथ दर्द में थे और ऐसे समय में आर्चर ने उनसे दूर जाकर अच्छा नहीं किया. मैं हमेशा सबसे पहले भागकर बल्लेबाज के पास जाता था"

We know that test cricket is very brutal but it was inhuman of jofra archer not even looking back at steven smith when he was hit by the bouncer. He still didn't get him out but still he was giggling like a 10 year old. #Ashes #Ashes19 pic.twitter.com/GnwvGu9vrE