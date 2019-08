HOCKEY: कुछ ऐसे भारत ने मलेशिया को ओलिंपिक टेस्ट इवेंट में बुरी तरह से रौंद दिया

टोक्यो:

मनदीप ने मलेशियाई गोलकीपर को दो बार परीक्षा लेकिन वो दोनों बार सफल रहे. आठवें मिनट में भारत को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला. गुरिंदर ने इसे गोल में तब्दील कर भारत को बढ़त दिला दी. इसके बाद भारत को इसी क्वार्टर में चार पेनल्टी कॉर्नर और मिले लेकिन यह चारों गोल में तब्दील नहीं हो सके.

दूसरे क्वार्टर में भी भारत ने अपना खेल जारी रखा और 18वें मिनट में गुरसाहिबजीत ने गुरजंत के पास पर गोल कर भारत का स्कोर 2-0 कर दिया. इस क्वार्टर में मलेशिया ने भी मौके बनाए लेकिन भारतीय गोलकीपर सूरज कारकेरा ने शानदार बचाव करते हुए मलेशिया को निराश किया. तीसरे क्वार्टर में उप-कप्तान मनदीप सिंह ने 33वें मिनट में गोल किया. मनदीप ने यह गोल जसकरण सिंह द्वारा दिए गए पास पर किया. दो मिनट बाद मलेशिया को दो पेनाल्टी कॉर्नर मिले लेकिन दोनों मौकों पर वह विफल रही.

आखिरी क्वार्टर में भारत ने और ज्यादा आक्रमण किया और आते ही 46वें मिनट में मनदीप ने अपना दूसरा गोल कर दिया. मलेशिया को यहां पेनाल्टी कॉर्नर मिला था जिसे वो भुना नहीं पाई और भारत ने पलटवार करते हुए गोल कर स्कोर 4-0 कर दिया. गुरसाहिबजीत ने 56वें और सुनील ने 60वें मिनट में गोल कर भारत को 6-0 से जीत दिला दी.