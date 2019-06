युवराज सिंह का खुलासा, कैसे हर बार शोएब अख्तर के खिलाफ डरे रहते थे

यह भी पढ़ें: शिखर धवन की जगह इस बल्लेबाज को चाहता है मैनेजमेंट, पंत व रायडू हो सकते हैं निराश

युवराज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुलासा करते हुए कहा कि जब भी पाकिस्तानी सीमर शोएब अख्तर ने उनके खिलाफ गेंदबाजी करने आए, तो वह बहुत ही भयभीत हो जाते थे. बता दें कि युवराज के संन्यास के तुरंत बाद शोएब अख्तर वीडियो के जरिए युवी को एक रॉकस्टार बताते हुए उनकी जमकर प्रशंसा की थी.

Thanks payan for ur lovely wishes. Trust me Everytime u ran into bowl at me it was terrifying ! Had to gather a lot of courage to face u. We had some great battles will always cherish those moments @shoaib100mph Shoaib Akhtar's Special Message https://t.co/a1pdmT1mrA