World Cup 2019: पाकिस्तानी मंत्री ने धोनी पर कसा तंज, वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, महाभारत के लिए नहीं

साथ ही फवाद ने भारतीय मीडिया के एक वर्ग में इस विषय पर आयोजित डिबेट कार्यक्रम पर भी ताना कसा था. चौधरी फवाद का यह ट्वीट करना भर था कि भारतीयों में तेजी से वायरल हो गया. और फिर भारतीयों अपने-अपने तरीके से फवाद को सुनाने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी.

भारतीयों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पाक मंत्री फिलहाल बैकफुट पर आते दिख रहे हैं. और उन्होंने इस मसले पर दोबारा ट्वीट करते हुए कहा इतना गुस्सा! कृपया क्रिकेट को जेंटलमेन गेम बने रहने दें और भारतीय राजनीति की पिच न बनाएं.

Surprised on Indians reaction on my tweet on Dhoni confusing Cricket match with MahaBharta :) itna Ghussa! bhai let cricket remain Gentlemen game dont make it Indian politics turf