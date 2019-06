World Cup 2019: BCCI ने किया धोनी के ग्लव्स पर 'लोगो' का समर्थन, ICC से मांगी अनुमति

यह भी पढ़ें: इन कारणों से सेलेक्टरों ने एबी डिविलियर्स का वर्ल्ड कप में खेलने का प्रस्ताव ठुकरा दिया

खबर के अनुसार क्रिकेट प्रशासकीय कमेटी (सीओए) के चेयरमैन विनोद राय ने कहा कि इस बाबत बीसीसीआई पहले से ही आईसीसी को मंजूरी के लिए अनुरोध भेज चुका है. उन्होंने कहा कि आईसीसी के नियमों के अनुसार खिलाड़ी कोई व्यापारिक, धार्मिक या सेना से संबंधित लोगो अपने उपकरणों पर नहीं लगा सकते. हम सभी जानते हैं कि धोनी के दस्तानों पर छपे लोगो में कोई भी व्यापारिक या धार्मिक मसला नहीं है.

By wearing the #BalidaanBadge over his gloves @msdhoni has shown his love & respect for the forces. @icc should understand that this is not related to any political/religious/racial activities



This is about our #NationalPride#DhoniKeepsTheGlove