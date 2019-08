जो कारनामा शुबमन गिल ने कर डाला, वह सचिन तेंदुलकर भी कभी नहीं कर सके

यह भी पढ़ें: ऐसा क्रिस गेल के 20 साल के करियर में पहली बार हुआ, प्रशंसक निराश

शुबमन गिल ने तीसरे दिन 248 गेंदों पर खेली नाबाद 204 रन की पारी खेलकर सेलेक्टरों को यह मैसेज दे दिया कि अब उन्हें भारतीय टीम से ज्यादा दूर नहीं रखा जा सकता. शुबमन गिल (Shumban Gill) ने अपनी पारी में 19 चौके और दो छक्के लगाए और इस दोहरे शतक से उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान अब्बास अली बेग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

Superb from Shubman Gill, a second innings double century for India A against West Indies A. Faced 246 balls. Strikes a pose in celebration. Has played some delightful shots. #WIAvINDA pic.twitter.com/u91a2k2fID