इसलिए मिस्बाह-उल-हक पाकिस्तान का मुख्य कोच बनने की रेस में हैं सबसे आगे

मिस्बाह-उल-हक एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें पूर्व के साथ-साथ वर्तमान क्रिकेटर भी बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं. हालांकि, मिस्बाह को कोचिंग का अनुभव नहीं रहा है. और अगर पीसीबी उन्हें पाकिस्तान का मुख्य कोच बना देता है, तो यह बतौर कोच के रूप में उनका पहला अनुभव होगा. मिस्बाह हलक ने साल 2017 में विंडीज दौरे के बाद क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. उनके साथ ही, यूनिस खान ने भी संन्यास ले लिया था. बता दें कि मिस्बाह ने अपने करियर में 75 टेस्ट, 162 वनडे और 29 टी20 मैच खेले.

According to reports, former Pakistan captain Misbah-ul-Haq is amongst the contenders to replace outgoing Head Coach Mickey Arthur #Cricket