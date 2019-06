कुछ ऐसे युवराज सिंह को सौरव गांगुली के बधाई संदेश ने जीत लिया प्रशंसकों का दिल

नई दिल्ली:

गांगुली ने युवराज को अपने ट्विटर अकाउंट पर बधाई संदेश देते हुए लिखा कि बहुत अच्छी चीजों का अंत हो जाया करता है. युवी आप हमेशा मेरे लिए छोटे भाई जैसे थे. उन्होंने लिखा कि पूरा देश को युवराज सिंह पर गर्व रहेगा और शानदार करियर के लिए हमेशा उन्हें चाहने वालों से दुलार मिलता रहेगा.

@YUVSTRONG12 dear Yuv .. every good thing comes to an end .. I tell u this was a marvellous thing..u were like my brother very dear.. and now after u finish even dearer.. the entire country will be proud of u . Love u lots..fantastic career..@bcci — Sourav Ganguly (@SGanguly99) June 10, 2019

ध्यान दिला दें कि युवराज ने साल 2000 में नैरोबी में आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट के जरिए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था. और करियर के सिर्फ दूसरे ही मुकाबले में 80 गेंदों पर 84 रन बनाकर वह इंटरनेशनल क्रिकेट के युवराज बन गए थे.

Thanks Dadi for giving me an opportunity to play for india and live my dream you will always be special to me — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) June 10, 2019

बहरहाल, सौरव गांगुली के बधाई संदेश पर युवराज सिंह ने भी जिस ईमादारी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी, उसने क्रिकेटप्रेमियों का दिल जीत लिया.

युवराज सिंह के चाहने वालों ने अपने-अपने अंदाज में इस जवाब पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.

Such a great gesture! I still recall those days when Yuvi slammed that 84 against the mighty Aussies back in 2000! — Nayanava Biswas K (@Lonesomewarri0r) June 10, 2019

प्रशंसकों ने गांगुली के अंदाज पर जमकर अपने प्रेम लुटाया

Ganguly bhai except dhoni all your army bids adieu to international cricket.thank u for giving great players to the nation. — అజయ్ (@chajay526) June 10, 2019

इस बात में कोई संदेह नहीं की न केवल युवराज, बल्कि वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह के अलावा कई अन्य खिलाड़ियों को तराशने में सौरव गांगुली का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है. और क्रिकेटप्रेमियों ने भी इस बात को दिल से स्वीकार किया है.