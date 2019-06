Pak vs Eng 4th ODI: शोएब मलिक इस अंदाज में हुए आउट, बॉलर मार्क वुड को भी आई हंसी, VIDEO

Pak vs Eng, 4th ODI: पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड के बीच नॉटिंघम में खेले गए (England vs Pakistan) चौथे वनडे मैच में शोएब मलिक (Shoaib Malik) का रन आउट होना चर्चा का विषय रहा. पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज शोएब मलिक 41 रन बनाकर इंग्‍लैंड के मार्क वुड की गेंद पर इस अंदाज में हिटविकेट (Hit-wicket)आउट हुए कि गेंदबाज को भी हंसी छूट गई. शोएब दुनिया के ऐसे आठवें बल्‍लेबाज हैं जो वनडे इंटरनेशनल में दो बार हिटविकेट हुए हैं. इन क्‍लब में उनके अलावा एलन बॉर्डर, कुमार संगकारा, मिस्‍बाह उल हक जैसे बल्‍लेबाज भी शामिल हैं. मलिक इससे पहले वर्ष 2003 में भी हिटविकेट हो चुके हैं. उन्‍होंने मार्कवुड की गेंद पर लेटकट लगाने की कोशिश की और अपने स्‍टंप को ही धराशायी कर बैठे. मैच में पाकिस्‍तान टीम (Pakistan Team) को तीन विकेट की हार ( मैच रिपोर्ट )का सामना करना पड़ा.

इमाम उल हक की चोट गंभीर नहीं होने से पाकिस्‍तान टीम को राहत लेकिन इस बात की सता रही चिंता..

देखें, शोएब मलिक (Shoaib Malik) के हास्‍यास्‍पद ढंग से आउट होने का वीडियो...

इंग्‍लैंड ( (England Team) के खिलाफ चौथे वनडे मैच में मलिक (Shoaib Malik) के इस तरह से आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के चुटीले कमेंट आए. एक फैन ने तो इसे 'हिटविकेट ऑफ द सेंचुरी' करार दिया. वैसे तो क्रिकेट में कई बल्‍लेबाज हिटविकेट होते रहे हैं लेकिन मलिक का अंदाज ऐसा था जो बेहद कम देखने को मिलता है. गेंद को काफी देर से खेलने की कोशिश में शोएब मलिक अपने ही स्‍टंप पर बैट मार बैठे. एक फैन ने अपनी प्रतिक्रिया में लिखा, 'यह विकेट किसके खाते में जाना चाहिए.' संभवत: उसका आशय यह था कि यह गेंदबाज के खाते में जाए या 'आत्‍मघाती शॉट' लगाने वाले शोएब के ही खाते में. अभिषेक पांडे नाम के एक यूजर ने इसे 'हिटविकेट ऑफ द सेंचुरी' बताया. एक अन्‍य प्रशंसक ने लिखा, ऐसा लगा कि शोएब मलिक टेनिस खेल रहे हैं.

World Cup 2019: पाकिस्‍तान टीम का सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी कौन, शोएब अख्‍तर ने दिया यह जवाब..

शोएब मलिक (Shoaib Malik) के हिटविकेट आउट होने पर लोगों ने इस तरह के कमेंट किए..

Wicket goes to who? — Shyamika Perera (@ShyamikaD) May 17, 2019

Hahahaha...hit wicket of the century... — Abhishek Pandey (@paandey1993) May 17, 2019

Pakistan, only Pakistan can produce such gold comedy moments so frequently on the cricket field. — Yash (@yash_gy77) May 17, 2019

He is playing tennis — PRAVEEN REDDY (@05munnapraveen) May 17, 2019

Shoaib Malik gets OUT hitting his own wickets



Even England players laughing because the saying “Aap Apne Dushman Khud Hain” just turned true

Embarrassing! #ENGvPAK — Mona Alam (@MonaAlamm) May 17, 2019

नॉटिंघम में खेला गया सीरीज का यह चौथा मैच एक बार फिर बड़े स्‍कोर वाला रहा. पहले बैटिंग करते हुए बाबर आजम (Babar Azam) के शतक के सहारे पाकिस्‍तान टीम (Pakistan Team) ने 50 ओवर में सात विकेट पर 340 रन का सम्‍मानजनक स्‍कोर बनाया लेकिन उसके गेंदबाज इस स्‍कोर को भी डिफेंड नहीं कर पाए. जेसन रॉय (114 रन, 89 गेंद, 11 चौके और चार छक्‍के) के शतक और बेन स्‍टोक्‍स के नाबाद 71 रनों (64 गेंद, पांच चौके और तीन छक्‍के) की मदद से इंग्‍लैंड ने 49.3 ओवर में सात विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल कर लिया. जेसन रॉय (Jason Roy) को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया. इस जीत के साथ इंग्‍लैंड ने सीरीज अपने नाम कर ली है. इंग्‍लैंड को 3-0 की बढ़त मिलने के बाद सीरीज का पांचवां वनडे मैच अब महज औपचारिक बनकर रह गया है.

वीडियो: रोहित-शिखर की शानदार बैटिंग, भारत ने पाकिस्‍तान को हराया