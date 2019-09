जब रोहित शर्मा के सामने उनके दो कैरेबियन फैंस ने किया बिंदास डांस, देखें VIDEO

रोहित शर्मा ने तोड़ा क्रिस गेल का टी20 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड

This is awesome from @ImRo45 when he randomly pulled out two of his loyal fans from the crowd in Jamaica #TeamIndia pic.twitter.com/PqRV1xtjgH — BCCI (@BCCI) September 2, 2019

टेस्ट सीरीज में छाए रहे भारतीय खिलाड़ी, जसप्रीत बुमराह और हनुमा विहारी रहे टॉप पर

इससे पहले, एंटीगा टेस्ट के बाद रोहित शर्मा नए रोल में नजर आए थे. रोहित ने पहले टेस्ट में भारत की जीत के हीरो रहे अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane)और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah)पर सवालों के 'बाउंसर' फेंकने का काम किया. बीसीसीआई ने पहले टेस्ट मैच के बाद रोहित की इन दोनों खिलाड़ियों से बातचीत का वीडियो भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था.

Part 2 of when @ImRo45 put on the anchor's hat is out!



The Hitman quizzes @Jaspritbumrah93 on the judicious use of outswing & asks @ajinkyarahane88 how he managed to keep the negative vibes away. By @28anand #TeamIndia



Full https://t.co/4JHST2PuQO pic.twitter.com/Epnz8Il0hO — BCCI (@BCCI) August 27, 2019

When @ImRo45 put on the anchor's hat#TeamIndia registered their biggest overseas Test win last night and the Hitman caught up with boom boom @Jaspritbumrah93 and ice-cool @ajinkyarahane88 - by @28anand #WIvIND



Part 1 - https://t.co/6NAbnrVWBR pic.twitter.com/Vvny4bSJgy — BCCI (@BCCI) August 26, 2019

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज में अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी को रोहित पर तरजीह दी गई. इन दोनों ही खिलाड़ियों ने सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और टीम इंडिया के टॉप 2 स्कोरर रहे. हनुमा ने सीरीज में 289 और रहाणे ने 271 रन बनाए. इन दोनों ही बल्लेबाजों ने सीरीज में एक शतक और दो अर्धशतक लगाए. रहाणे ने फॉर्म में वापसी करते हुए रोहित (Rohit Sharma) की टेस्ट टीम में वापसी की राह को फिलहाल मुश्किल बना दिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 के अंतर से जीत हासिल की. एंटीगा में हुआ पहला टेस्ट टीम इंडिया ने 318 रन से जीता जबकि किंगस्टन के दूसरे टेस्ट में उसे 218 रन से जीत हासिल हुई.