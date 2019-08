रोहित शर्मा ने तोड़ा क्रिस गेल का टी20 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड, लगाए इतने छक्के..

IND vs WI 2nd T20I: भारत ने विंडीज को डकवर्थ लुईस से दी 22 रन से मात

इस समय रोहित शर्मा (Rohit Sharma) टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. टी20 में सबसे ज्यादा शतक (4) बनाने का रिकॉर्ड भी उनके पास है. सीरीज के पहले मैच में भारत ने शनिवार को फ्लोरिडा में वेस्टइंडीज को चार विकेट से हराया था. वहीं रविवार को खेले गए दूसरे मैच में डकवर्थ-लुईस नियम के आधार पर भारत ने 22 रनों से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली.

वडोदरा में बाढ़ पीड़ितों की कुछ इस तरह मदद कर रहे हैं पठान बंधु, देखें VIDEO

I don't just walk out for my Team. I walk out for my country. pic.twitter.com/S4RFkC0pSk