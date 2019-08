वडोदरा में बाढ़ पीड़ितों की कुछ इस तरह मदद कर रहे हैं पठान बंधु, देखें VIDEO

नवदीप सैनी के शानदार प्रदर्शन के बाद गौतम गंभीर ने पूर्व कप्तान बेदी और चौहान पर साधा निशाना

बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए यूसुफ की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन वीडियों और तस्वीरों को स्थानीय लोगों ने अपने एकाउंट से पोस्ट किया है. तस्वीरों में यूसुफ पीड़ितों के लिए खाना बनाते और पैक करते हुए नजर आ रहे हैं. इस कार्य में स्थानीय युवकों को भी उनकी भरपूर मदद करते हुए देखा जा सकता है. आपको बता दें कि वडोदरा में बड़े पैमाने पर वर्षा हुई है. वहां लगातार दो दिनों तक हुई बारिश ने दिन-प्रतिदिन की सामाजिक गतिविधियों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है.

यूसुफ के साथ उनके बड़े भाई इरफान पठान भी बाढ़ से प्रभावित लोगों की बढ़-चढ़ कर मदद कर रहे हैं. इरफान से ट्विटर पर एक प्रशंसक ने मदद मांगी थी. दरअसल इस प्रशंसक ने एक ट्वीट में पठान बंधुओं को टैग किया था. ट्वीट में उसने लिखा था कि एक होस्टल में कुछ लड़कियां बारिश की वजह से फंसी हुई हैं और पिछले कुछ दिनों से उन्हें उचित भोजन नहीं मिल पा रहा है. कुछ ही घंटों के अंदर इरफान ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि उनकी टीम का कोई व्यक्ति जल्दी ही उन लड़कियों से संपर्क कर उनकी मदद करेगा.

@iamyusufpathan @IrfanPathan Sir girls are stuck in hostel due 2 heavy rain in Vadodara.They dn't hv anything 2 eat. They didn't evn hv food since 3 days. If possible 4 u so plz provide some help.

Address: Fatehgunj hansa mehta hall front of bob near rosary school, Pratapganj