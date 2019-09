बांग्लादेश के खिलाफ जीत में अफगानिस्तान टीम और राशिद खान ने बनाए यह रिकॉर्ड..

स्किन कैंसर से जूझ रहे माइकल क्लार्क, फोटो पोस्ट करके की यह अपील..

मैच में राशिद खान और अफगान टीम ने कुछ रिकॉर्ड अपने नाम किए. डालते हैं इन रिकॉर्ड पर नजर..

1. ऑस्ट्रेलिया के बाद अफगानिस्तान (Afghanistan Team)ऐसी दूसरी टीम है जिसने अपने शुरुआती तीन टेस्ट मैचों में से दो में जीत हासिल की है. बांग्लादेश से पहले अफगान टीम टेस्ट में आयरलैंड को भी हरा चुकी है. अफगानिस्तान ने अपना टेस्ट डेब्यू भारत के खिलाफ किया था, इस टेस्ट में उसे हार का सामना करना पड़ा था.

Afghanistan is now the only Test side after Australia to win two of their first three Tests.

Australia - W L W (1877 to 1879)

Afghanistan - L W W (2018 to 2019)#BanvAfg