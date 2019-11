IND vs BAN 1st Test, Day 1: पहले दिन भारतीय बॉलरों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों का दम निकाला

A solid 72 run-partnership between Mayank (37*) & Pujara (43*) as #TeamIndia close Day 1 on 86/1 after bowling Bangladesh out for 150. Scorecard - https://t.co/0aAwHDwHed #INDvBAN pic.twitter.com/q2uhSBW5j3

मयंक 81 गेंदों पर छह चौके और पुजारा 61 गेंदों पर सात चौके लगा चुके हैं. दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए अब तक 72 रनों की साझेदारी हो चुकी है. वहीं, टी20 सीरीज में बांग्लादेशी गेंदबाजो पर बुरी तरह से बरसने वाले रोहित शर्मा इंदौर टेस्ट की पहली पारी में ज्यादा कुछ नहीं कर सके. रोहित शर्मा 14 गेंदों पर एक चौके की मदद से सिर्फ छह रन ही बना सके. बांग्लादेश की ओर से अबु जाएद को एक तक-एक विकेट मिला.

