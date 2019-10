जहीर खान को बर्थडे पर बधाई देते हुए Hardik Pandya ने कर दी ऐसी बात, फैंस बोले-थोड़ी तमीज सीखिए..

ट्विटर पर युवराज सिंह और केविन पीटरसन के बीच हुई नोकझोंक, यह है वजह ..

Happy birthday Zak ... Hope you smash it out of the park like I did here @ImZaheer pic.twitter.com/XghW5UHlBy — hardik pandya (@hardikpandya7) October 7, 2019

हो सकता है हार्दिक पंड्या ने यह कमेंट मजाक में किया हो लेकिन जहीर खान (Zaheer Khan) जैसे दिग्गज गेंदबाज के खिलाफ उनके इस तरह के शब्द लोगों को पसंद नहीं आए. उन्होंने हार्दिक (Hardik Pandya)पर जमकर कमेंट किए. नजर डालते हैं हार्दिक के खिलाफ नाराजगी जताते हुए फैंस द्वारा किए गए खास कमेंट पर..

That's very disrespectful... — Dilshaad (@ImDilshaad) October 7, 2019

@aayaam_pandey Pandya is the classic example of how fame+money does not guarantee you class! Gawaar aadmi hai ye — Shabdika Pandey (@shabdtweets) October 8, 2019

शोएब अख्तर का खुलासा, 'वर्ल्डकप 2019 के बाद Mohammed Shami ने किया था फोन और कहा था....'

oye Sir Jadeja ke Pirated version jab Zak bhai ka time tha na to tere jaison ko ek bowl pe do baar bold karte the.. thoda tameez seekh. — Magneto (@RahulGa35742224) October 7, 2019

Over confidence! Lagta hai coffee ka nasha abhi tak utra nahi.. Respect the legend — Sameeksha (@Maahii_way) October 7, 2019

Leading wicket taker for India:



2003 World Cup: Zaheer Khan

2007 World Cup: Zaheer Khan

2011 World Cup: Zaheer Khan — div-yesh (@div_yesh07) October 7, 2019

Pandu bhai firr coffee piine chala gya Karan k pass — ANUJ KAJAL (@Anujkajal7) October 7, 2019

Bhagwaan ne sab kuch de diya ... But class



Happy birthday @ImZaheer ... The hanging in the air action followed the Lethal swing pure class ... Lend him some if possible



Bless you — Jaag te raho...Bakion ko sone mat do (@JaagteRahoBhai) October 7, 2019

Please show respect to Zak Xpress... You were fortunate he wasn't in his prime when he bowled to you. — Harry (@cricfreac) October 8, 2019

With this kind of maturity,i wonder how you got placed in indian team.With this attitude nd character Even when you perform well it's hard to be people favourites.Respect Legends — BiGil Mani (@mani03396) October 7, 2019

KL Rahul sahi bola tha.. Brain Surgery bhi kara lo.

Paisa, Sohrat aa gaya lekin tameez nahi aayi pic.twitter.com/BkDmzRW59C — विक्रमादित्य सिंह (@nawab_lucknow) October 7, 2019

Says a mediocre 'all rounder' more (in)famous for his antics off the field than on it to a champion bowler who's taken 600 combined ODI/Test wickets! — Kaustubh Pethe (@kauspet) October 7, 2019

Uneducated fellow.. please learn some manners and basic etiquettes FYI he is not ur friend or junior. he is the chief architect behind our many missions just like 2011wc and role model for millions. . When r u gonna learn ?? It seems like the coffee hangover is yet to be over — srd (@srviki87) October 7, 2019

This is what happens when someone get fame and money so easily. Akad aur ghamand dekho jara. You have everything except manners and ethics. Kisi ne sach kaha h, paisa tameez nahi sikha sakta, wo in born quality hoti h aur no doubt you lack it. — Aparna (@AppeFizzz) October 7, 2019

हार्दिक के ट्वीट पर कमेंट करते हुए एक फैन ने लिखा, यह बेहद अपमानजनक है. एक अन्य ने लिखा, 'जब जैक भाई का टाइम था तो तुम्हारे जैसों को एक बॉल पर दो बार बोल्ड करते थे. थोड़ी तमीज सीखिए.' एक अन्य ने लिखा, 'पंड्या इस बात का अच्छा उदाहरण हैं कि फेम और पैसा 'क्लास' की गारंटी नहीं होता. ' एक अन्य ने 'कॉफी विद करण' का जिक्र करते हुए लिखा-ओवर कान्फिडेंस..लगता है कॉफी का नशा अभी तक उतरा नहीं है. दिग्गज लोगों की इज्जत करना सीखिए.एक यूजर ने ट्वीट किया, 'अहंकार तुझे ले डूबेगा मेरे भाई पंड्या..विनम्र बने मूर्ख नहीं." एक अन्य फैन ने लिखा, 'उम्मीद है कि हार्दिक आप टॉक शो के बाहर भी बेहतरीन प्रदर्शन करोगे और भारत के लिए विश्व कप जीतने में सफल हो पाओगे जैसा कि जहीर ने किया.'

जहीर के बर्थडे पर कई पूर्व और वर्तमान क्रिकेटरों ने उन्हें शुभकामनाएं दी थी. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भी जहीर के जन्मदिन पर क्रिकेट के खेल में उनके योगदान को सराहा. बाएं हाथ के बेहतरीन तेज गेंदबाज जहीर ने टेस्ट क्रिकेट में 311 और वनडे में 282 विकेट हासिल किए हैं. पुरानी गेंद को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने और रिवर्स स्विंग में उन्हें महारत हासिल थी. जहीर को बर्थडे पर सोमवार को बधाई देने वालों में वीवीएस लक्ष्मण, शिखर धवन और हरभजन सिंह शामिल रहे. जहीर (Zaheer Khan) को बर्थडे विश करते हुए एक फैन ने लिखा था, 'मैं उस समय तीसरी कक्षा में था जब वर्ल्डकप 2003 में श्रीलंका के खिलाफ जहीर की बेहतरीन बॉलिंग को देखा. मैंने बॉलिंग एक्शन का अनुसरण किया. स्विंग के किंग को जन्मदिन की बधाई. ' एक अन्य प्रशंसक ने लिखा था, भारत के लिए अभी भी जहीर जैसी मारक क्षमता के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज का इंतजार कर रहा हूं.