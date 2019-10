ट्विटर पर युवराज सिंह और केविन पीटरसन के बीच हुई नोकझोंक, यह है वजह ..

मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रदर्शन पर कमेंट करते हुए युवराज (Yuvraj Singh) ने अपने ट्वीट में कहा, 'मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता लेकिन मुश्किल से लड़ने वाला हमेशा रहता है @ManUtd'युवराज के इस ट्वीट का जवाब देने में केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने देर नहीं लगाई. दक्षिण अफ्रीका में जन्मे लेकिन इंग्लैंड की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले पीटरसन ने जवाब में लिखा-मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई भी मजबूत खिलाड़ी है. गौरतलब है कि अपने क्रिकेटर के दिनों में भी युवराज और केविन पीटरसन मजाकिया नोकझोंक में उलझ चुके हैं.

Tough times don't last ! Tough men do !!! @ManUtd

No one in Manchester is tough!