हार्दिक पंड्या का 'बेबी सिटिंग' VIDEO सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

A post shared by Hardik Pandya (@hardikpandya93) on Aug 18, 2019 at 4:23am PDT

हार्दिक (Hardik Pandya) का यह वीडियो जल्‍द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे सराहते हुए कमेंट भी किए. गौरतलब है कि पूरे वेस्‍टइंडीज दौरे के लिए हार्दिक पंड्या को ब्रेक दिया गया है लेकिन उनके बड़े भाई क्रुणाल पंड्या भारत की टी20 टीम में शामिल थे. क्रुणाल ने तीन टी20 मैचों की सीरीज में अपने प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित किया था और वे मैन ऑफ द सीरीज घोषित किए गए थे. क्रुणाल पंड्या ने हाल ही में ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें दोनों भाई पॉपुलर सांग 'कोलावरी कोलावरी डि' गाना गाते नजर आ रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए क्रुणाल (Krunal Pandya) ने लिखा, 'पंड्या म्यूजिक स्टूडियो में यह कोलावेरी कोलावेरी कोलावेरी डी क्यों.'

Why this Kolaveri Kolaveri Kolaveri Di at the Pandya music studio @hardikpandya7 pic.twitter.com/Ja6cBFkFGH