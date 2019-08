Athletics: हिमा दास और मोहम्मद अनस ने अपने-अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता

यह भी पढ़ें: इसलिए शोएब अख्तर ने लगाई जोफ्रा ऑर्चर को लताड़, रवैये पर उठाया सवाल, प्रशंसक भी नाखुश

राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारी अनस इस साल सितंबर-अक्टूबर में दोहा में होने वाली विश्व चैंपियनशिप की 400 मीटर स्पर्धा के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं. अनस के अलावा निर्मल टॉम ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता. टॉम ने 33.03 सेकेंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया.

वहीं, हिमा ने महिलाओं की 300 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया. भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर हिमा के स्वर्ण जीतने की जानकारी दी है. हिमा का दो जुलाई के बाद से यूरोप में यह छठा स्वर्ण पदक है.

Another gold in the kitty by Indian???????? sprinters #HimaDas and #MohammadAnas

Both won gold medal in 300m races respectively at Athleticky Mitink Reiter event in Czech Republic.

Congratulations & Bravo. pic.twitter.com/QNRGrDBHcG