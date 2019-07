अनुष्का शर्मा के 'खास' बधाई संदेश पर हिमा दास ने दिया यह जवाब, देखें ट्वीट

स्‍टार एथलीट हिमा दास का सुनहरा सफर जारी, इस माह जीता पांचवां गोल्‍ड मेडल

19 days - 5 gold medals - 1 golden girl ! Congratulations @HimaDas8 ! You are an exemplary example of solid grit & determination & a huge inspiration to young girls