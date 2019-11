TENNIS: Rafael Nadal और Novak Djokovic पेरिस मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचे

Rafa keeps going! Nadal defeats Jo-Wilfried Tsonga 7-6 6-1 to set a meeting with Shapovalov in semi-finals #ParisMasters pic.twitter.com/qc3pRU5oxH

यह भी पढ़ें: Rohan Bopanna अपने जोड़ीदार के साथ पेरिस मास्टर्स के क्वार्टरफाइनल से हुए बाहर

राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक के बीच वर्ल्ड नंबर-1 रैंकिंग को लेकर कड़ी टक्कर चल रही है, लेकिन यह टूर्नामेंट दोनों ही खिलाड़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि टेनिसप्रेमी दोनों के बीच जोरदार मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं.

A sensational performance from Novak #Djokovic, who blows away Stefanos #Tsitsipas 6-1 6-2 in just 58 minutes to reach the Paris Masters semi-finals.



He was untouchable out there! Plays #Dimitrov on Saturday. pic.twitter.com/WE7MCTgCwI