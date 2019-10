TENNIS: खिताब जीतने के बाद भी Sumit Nagal को हैं 'कई शिकायतें'

News Flash: Sumit Nagal wins Buenos Aires Challenger Singles title as he beats World no 166 Facundo Bagnis 6-4, 6-2 in Final. It's 1st ATP Challenger Singles title of the season for Sumit and 2nd overall. pic.twitter.com/i5Da3ThBoQ

नागल ने ब्यूनस आयर्स से कहा, ‘मैं यहां अकेले था. मेरी मदद के लिए कोई भी यहां मौजूद नहीं था. एक तरफ यह अच्छा है कि मैं बेहतर टेनिस खेल रहा हूं, लेकिन यह आसान नहीं है और मैं बहुत निराश हूं' उन्होंने कहा, ‘यूएस ओपन में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी मैं अकेले हूं. 22 साल की उम्र में मैंने मुख्य ड्रा में जगह बनायी और फेडरर को एक सेट में हराया लेकिन इसका कुछ असर नहीं हुआ यह काफी निराशाजनक है कि टेनिस में निवेश करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है'

नागल ने कुछ समय के लिए सरकार की टारगेट ओलिंपिक पोडियम योजना (टाप्स) में जगह बनायी. इस योजना में खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. उन्हें हालांकि बाद में इससे बाहर कर दिया गया. इस योजना में ओलिंपिक में पदक की संभावना वाले खिलाड़ियों को 50,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. अब केवल युगल विशेषज्ञ रोहन बोपन्ना और दिविज शरण को ही टाप्स के माध्यम से समर्थन मिल रहा है. इस योजना का लाभ देश के किसी भी एकल टेनिस खिलाड़ी को नहीं मिल रहा है.

Just one month ago, @nagalsumit battled Roger Federer under the lights at the US Open.



Since then, the ???????? has gone 9-2 with a final in Banja Luka and title in Buenos Aires. Career-high in the Top 150 incoming.