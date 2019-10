TENNIS: कुछ ऐसे Sumit Nagal ने Buenos Aires ATP Challengers title जीतकर रच दिया इतिहास

The Title Winning Point! Sumit Nagal is just 22. If he keeps working at same rate, should be in Top 100 soon. #Tennis | #atpchallengertour | @nagalsumit pic.twitter.com/4ffdyQVeXO

भारतीय खिलाड़ी ने एक घंटे 37 मिनट में यह मुकाबला जीता. सुमित को हाल में बांजा लूका चैलेंजर्स के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की और ब्यूनस आयर्स एटीपी चैलेंजर्स खिताब जीतकर ही दम लिया. भारतीय खिलाड़ी ने 2017 में बेंगलुरु में अपना पहला खिताब जीता था.

SUMIT NAGAL



There is no stopping to Nagal



Better the opponent, Dominant he becomes!!



He upsets WR108 ???????? Thiago Monteiro and how



Just look



6-0,6-1 in less than an hour.



Do we have our first singles ATP trophy for the year @nagalsumit#LetsDoIt



@IndTennisDaily pic.twitter.com/iHwi3SHi4Y