US Open: सेरेना विलियम्स 24वें ग्रैंडस्लैम से एक जीत दूर, जीतीं तो माग्ररेट कोर्ट के रिकॉर्ड की करेंगी बराबरी..

न्यूयॉर्क:

US Open Tennis: कनाडा की 19 वर्षीय बियान्का एंड्रेस्कू (Bianca Andreescu) ने एक बेहद कड़े मुकाबले में बेलिंडा बेनकिच (Belinda Bencic)को मात देकर साल के आखिरी ग्रैंडस्लैम यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप (US Open Tennis) के फाइनल में स्थान बना लिया है जहां उनका सामना महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स (Serena Williams)से होगा. इससे पहले, एंड्रेस्कू और सेरेना पिछले महीने की शुरुआत में रोजर्स कप में आमने-सामने हुए थे, लेकिन उस समय अमेरिकी दिग्गज पीठ में चोट के कारण नहीं खेल पाई थीं. एंड्रेस्कू ने दो सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में स्विट्जरलैंड की बेनकिक को 7-6 (7-3), 7-5 से मात दी. 13वीं सीड बेनकिच ने कनाडाई खिलाड़ी को दोनों सेटों मे कड़ी टक्कर दी. दूसरी ओर, छह बार की चैम्पियन सेरेना विलियम्स (Serena Williams)ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना (Elina Svitolina)को सीधे सेटों में 6-3, 6-1 से मात देकर 10वीं बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई.

एंड्रेस्कू (Bianca Andreescu) पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं और वह पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम के फाइनल में पहुंची हैं. बेलिंडा बेनकिच के खिलाफ उनका सेमीफाइनल मैच दो घंटे और 12 मिनट तक चला.पहले गेम से ही दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और एंड्रेस्कू पहले सेट में एक भी ब्रेक प्वॉइंट नहीं हासिल कर पाईं. पहला सेट टाई-ब्रेकर तक गया जहां एंड्रेस्कू (Bianca Andreescu) ने संयम बरतते हुए जीत दर्ज की. बेनकिच ने दूसरे सेट में भी कनाडाई खिलाड़ी को आसानी से जीत दर्ज नहीं करने दी और मुकाबला लंबा खिचा. अंत में 7-5 से सेट जीतते हुए एंड्रेस्कू फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहीं.

इससे पहले हुए सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स (Serena Williams)ने एलिना स्वितोलिना को सीधे सेटों में मात देकर 10वीं बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचीं. वह अपने बेहतरीन करियर में 24वें ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने का प्रयास कर रही हैं. अगर वह इस बार अमेरिका ओपन का खिताब जीत जाती हैं तो महिला एकल वर्ग में माग्ररेट कोर्ट के सबसे ज्यादा ग्रैंडस्लैम जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी. दोनों खिलाड़ियों के बीच यह मैच एक घंटे और 10 मिनट तक चला, लेकिन विलियम्स को जीत दर्ज करने के लिए मेहनत करनी पड़ी.वर्ल्ड नंबर-5 स्वितोलिना को पहले सेट में कई मौके मिले. हालांकि, विलियम्स ने उन्हें छह ब्रेक प्वाइंट का लाभ नहीं उठाने दिया. दूसरे सेट में विलियम्स भी फॉर्म में नजर आई और इस बार उन्होंने यूक्रेन की खिलाड़ी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया.(इनपुट: IANS)

