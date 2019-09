US Open Tennis: सीधे सेटों में जीत हासिल कर सेमीफाइनल में पहुंचे राफेल नडाल

24वें ग्रैंडस्लैम खिताब की ओर सेरेना, 100वीं जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में पहुंचीं

It's a bull market Rafael Nadal is through to his 8th US Open semifinal after defeating Diego Schwartzman 6-4, 7-5, 6-2. @RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/QMkt75TaFK

Rafa rages on!



The three-time champion sets up a SF clash with Matteo Berrettini. Who will advance to the match?@RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/HNVsh1Sr4H