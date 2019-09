24वें ग्रैंड स्लैम खिताब की ओर सेरेना विलियम्स, 100वीं जीत दर्ज कर पहुंचीं सेमीफाइनल में

US ओपन के क्वार्टर फाइनल में उलटफेर का शिकार हुए रोजर फेडरर, इस खिलाड़ी ने दी मात

Tonight, Serena chases a historic 1⃣0⃣0⃣ US Open wins.



In a twist of fate it's 30 years to the day since the only other person to hit the milestone, @ChrissieEvert, captured victory 101.



: https://t.co/C84XOeqIiN#USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/53NjVFJ3DV