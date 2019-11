Survivor Series 2019: कुछ ऐसे roman rance ने अपनी टीम के सदस्य का बनाया मजाक

यह भी पढ़ें: AEW: इस वजह से Cody Rhodes नहीं कर पाएंगे AEW में वापसी, खुलासा

इस बार हमें ट्रिपल थ्रेट टैग टीम एलिमिनेशन मैच देखने को मिलेगा जहां रॉ और स्मैकडाउन के साथ NXT भी मौजूद रहेगी. बहरहाल WWE ने टीम स्मैकडाउन के सदस्यों के अलावा कप्तान की घोषणा भी कर दी थी. स्मैकडाउन के कप्तान पूर्व WWE चैंपियन रोमन रेंस रहने वाले हैं. वहीं द आर्किटेक्ट, सैथ रॉलिंस रॉ की कमान संभालने वाले हैं.

टीम स्मैकडाउन में रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, मुस्तफा अली, शॉर्टी जी और किंग कॉर्बिन रहने वाले हैं. द बिग डॉग ने ट्विटर पर WWE के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए टीम स्मैकडाउन के सदस्यों की तारीफ की. उन्होंने लिखा, टीम स्मैकडाउन फाइट के लिए पूरी तरह तैयार है. इसके साथ ही उन्होंने ब्रॉन, अली और शॉर्टी की प्रशंसा की.

Team #SmackDown has an Olympian ready for a fight, a Monster, among men, an athlete with a message, and #TheBigDog ready to break this 2-year loss streak for The Blue Brand.



...yeah and we have Corbin too. He can get eliminated. #SurvivorSeries https://t.co/CCGJuVb3yF