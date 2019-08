Hockey: ओलिंपिक टेस्ट इवेंट में जापान को 6-3 से हराकर भारत ने दर्ज की दूसरी जीत

टोक्यो:

इसके चार मिनट बाद नीलम संजीप शेस (Nilam Sanjeep Xess) ने मूव पर गोल करते हुए भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया. जापान की टीम इस शुरुआती अटैक को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई और नौवें मिनट में मनदीप सिंह (Mandeep Singh) ने गोल करते हुए स्कोर 3-0 कर दिया. दूसरे क्वार्टर में केनतारो फुकूदा (25वें मिनट) ने जापान के लिए गोल किया, लेकिन 29वें और 30वें मिनट में मनदीप ने गोल करते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की और मेजबान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया.

Indian men's hockey team rode on a hat-trick by @mandeepsingh995 to outscore Japan 6-3 at Olympic Test Event in Tokyo. #Odisha defender Nilam Sanjeep Xess was only player to convert a PC in the high-scoring game! @TheHockeyIndia @Olympics pic.twitter.com/c8fFaT3WUr — Odisha Sports (@sports_odisha) August 20, 2019

जापान ने अगले क्वार्टर में वापसी करने के प्रयास किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली. हालांकि मेजबान टीम ने दो गोल जरूर किए. मैच के 36वें मिनट में जापान के लिए केन्ता तनाका और 52वें मिनट में काजूमा मुराता ने गोल दागे. भारत के लिए मुकाबले का छठा गोल 41वें मिनट में गुरसाहिबजीत सिंह ने दागा.

