पूर्व क्रिकेटर अब्‍दुल रज्‍जाक का खुलासा-शादी के बाद 5-6 महिलाओं के साथ था अफेयर, देखें VIDEO

इस हार के साथ ही न्‍यूजीलैंड का पहली बार वर्ल्‍डकप चैंपियन बनने का सपना चूर-चूर हो गया और इंग्‍लैंड की टीम पहली बार वर्ल्‍डकप चैंपियन बन गई. न्‍यूजीलैंड की टीम वर्ल्‍डकप 2015 (World Cup 2015) में भी फाइनल में पहुंची थी तब उसे ऑस्‍ट्रेलिया से हारकर खिताब गंवाना पड़ा. गॉर्डन की बेटी लियोनी (Leonie Gordon) ने कहा कि उनके पिता उस समय अस्पताल में थे. उन्होंने स्टफ डाट काम डाट न्यूजीलैंड से कहा,‘आखिरी ओवर में और सुपर ओवर में एक नर्स भीतर आई तो उसने बताया कि उनकी सांस की गति बदल रही है. मुझे लगता है कि जब नीशाम (Jimmy Neesham) ने वह छक्का जड़ा, तब उन्होंने आखिरी सांस ली.'

MS धोनी के रनआउट को लेकर जेम्‍स नीशाम ने किया ट्वीट, बाद में इसलिए करना पड़ा डिलीट

Dave Gordon, my High School teacher, coach and friend. Your love of this game was infectious, especially for those of us lucky enough to play under you. How appropriate you held on until just after such a match. Hope you were proud. Thanks for everything. RIP