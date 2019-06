महेंद्र सिंह धोनी का अनोखा आइडिया, ..और मीटिंग में समय पर पहुंचने लगे खिलाड़ी

धोनी के रनआउट पर आई इस प्रतिक्रिया के बाद चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स (Chennai Super Kings)के फैंस ने जेम्‍स नीशाम (Jimmy Neesham) को जवाब देना शुरू कर दिया. अपने जवाब में उन्‍होंने यह साबित करने की कोशिश की कि धोनी (MS Dhoni) नॉटआउट थे. बड़ी संख्‍या में आए इन जवाबी ट्वीट से नीशाम इतने परेशान हो गए कि उन्‍होंने अपने ट्वीट को डिलीट करने में ही भलाई समझी. बी. मुरली नाम के एक फैन ने नीशाम के जवाब में लिखा, 'नीश..एक सिक्‍के के दो पहलू होते हैं दोस्‍त, आप इसी क्षण के फोटो को दूसरे एंगल से देख सकते हैं..' इस खिलाड़ी ने धोनी के पक्ष में यह ट्वीट किया था. इस फैन के ट्वीट में ऐसा नजर आ रहा कि गेंद के बेल्‍स पर लगते समय धोनी का बल्‍ला क्रीज में पहुंच गया था.

Neesh, there are two sides to a coin mate. Your very same picture at the exact moment from another angle. Care to Google about optical illusion maybe? pic.twitter.com/e1NddbXV8A

ऐसे कई जवाब मिलने के बाद नीशाम (Jimmy Neesham)ने अपने मूल ट्वीट को डिलीट करने में ही भलाई समझी. उन्‍होंने लिखा, 'मैंने धोनी के रनआउट होने को लेकर किए ट्ववीट को डिलीट कर दिया है. इसलिए नहीं कि मैंने इस बारे में अपनी धारणा बदल ली है लेकिन इसलिए कि 1. मैं एक दिन में 200 के आसपास कमेंट देखकर तंग आ गया हूं. 2.मैं इसकी परवाह नहीं करता. कृपया इस बारे में मुझे फिर ट्वीट न करे. आप सभी का दिन शुभ हो.'

I've deleted my tweet about MS Dhoni's runout, not because I've changed my mind, but because:



1. I'm sick of seeing the same dumb comments in my feed 200 times a day.



2. I just don't actually care.



Please don't bother tweeting me about it again. Have a good day everyone