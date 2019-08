WI vs IND 3rd T20I: दीपक चाहर ने कुलदीप यादव के इस रिकॉर्ड को तोड़ा..

WI vs IND 3rd T20I: ऋषभ पंत ने तोड़ा एमएस धोनी का यह रिकॉर्ड...

1. तेज गेंदबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने मैच में 4 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. यह वेस्‍टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में भारत के किसी गेंदबाज का सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन (कम रन देकर विकेट लेने के लिहाज से )है. दीपक से पहले टी20 में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ यह रिकॉर्ड चाइनामैन कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav)के नाम था जिन्‍होंने वर्ष 2018 में कोलकाता में 13 रन देकर तीन विकेट लिए थे. इस मामले में तीसरे स्‍थान पर नवदीप सैनी हैं जिन्‍होंने इसी सीरीज के पहले टी20 में लांडरहिल में 17 रन देकर तीन विकेट लिए थे. वैसे टी20 इंटरनेशलन मैच में किफायती गेंदबाजी के मामले में रिकॉर्ड भुवनेश्‍वर कुमार के नाम पर है जिन्‍होंने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 2014 में मीरपुर में खेले गए टी20 मैच में तीन ओवर में केवल तीन रन दिए थे.

Most economical bowing (min 3 overs) for India in T20Is 3-0-3-0 (R/o 1.00) - Bhuvneshwar Kumar vs WI (Mirpur) 2014 3-1-4-3 (R/o 1.33) - Deepak Chahar vs WI (Providence) 2019 #IndvWI #IndvsWI #WIvInd

विराट कोहली ने शानदार गेंदबाजी के लिए चाहर बंधुओं दीपक और राहुल को सराहा..

Rishabh Pant's 65* is now the highest by an Indian wicket-keeper in T20I cricket!#IndvWI#IndvsWI#WIvInd