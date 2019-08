Wi vs IND 3rd T20I: विराट कोहली ने शानदार गेंदबाजी के लिए चाहर बंधुओं दीपक और राहुल को सराहा..

फिलहाल पाकिस्‍तान टीम का कप्‍तान नहीं बनना चाहते बाबर आजम, बताई यह वजह..

Rishabh Pant finishes it off in style!



That's that from Guyana as #TeamIndia win the third T20I by 7 wickets to clinch the three match T20I series 3-0 pic.twitter.com/teSKCBtWBQ