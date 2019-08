West Indies vs India 3rd T20I: ऋषभ पंत और विराट कोहली ने जड़े अर्धशतक, टीम इंडिया 7 विकेट से जीती

SCORE BOARD

भारतीय पारी: दो विकेट गिरने के बाद खूब खेले पंत-कोहली

जवाब में भारतीय पारी की शुरुआत केएल राहुल और शिखर धवन की जोड़ी ने की. पारी की तीसरी ही गेंद पर राहुल ने शेल्‍डर कोटरेल को छक्‍का लगाया लेकिन अगले ओवर में शिखर धवन (3)आउट हो गए. धवन को ओशेन थॉमस ने शॉर्ट फाइन लेग पर काटरेल से कैच कराया. राहुल का साथ देने अब कप्‍तान विराट कोहली क्रीज पर थे. पारी के तीसरे और चौथे ओवर में राहुल ने चौका लगाया.पांचवें ओवर में स्पिनर फेबियन एलेन ने अच्‍छी बैटिंग कर रहे केएल राहुल (20) को विकेटकीपर निकोलस पूरन से स्‍टंप कराकर भारत की मुश्किलें बढ़ा दी. पांच ओवर में स्‍कोर दो विकेट पर 27 रन था और विराट का साथ देने ऋषभ पंत क्रीज पर थे.एलेन की ओर से फेंका गया पारी का सातवां ओवर भारत के लिए शानदार रहा, इसमें 11 रन बने.आठवें ओवर में स्पिनर सुनील नरेन आक्रमण पर लाए गए. टीम इंडिया के 50 रन इसी ओवर में (7.5 ओवर) पंत के चौके की मदद से पूरे हुए.दोनों भारतीय बल्‍लेबाज सिंगल और डबल लेकर स्‍कोरबोर्ड को गतिमान रखे हुए थे.10 ओवर के बाद भारत का स्‍कोर दो विकेट खोकर 62 रन था. शेष 10 ओवर में टीम को 85 रन की जरूरत थी.

11वें ओवेर में कार्लोस ब्रैथवेट आक्रमण में आए, इस ओवर में कोहली के चौके सहित 9 रन बने.13वें ओवर में कीमो पॉल गेंदबाजी के लिए लाए गए, इसी ओवर में कोहली और पंत के बीच 50 रन की साझेदारी पूरी हुई. ओवर में पंत ने अपना नैसर्गिक आक्रामक खेल दिखाते हुए छक्‍का लगाया. भारत का स्‍कोर तेजी से 100 रन के करीब पहुंच रहा था.भारत के 100 रन 14.4 ओवर में पूरे हुए. कप्‍तान कोहली का अर्धशतक 37 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से पूरा हुआ जबकि पंत ने 50 रन तक पहुंचने के लिए 37 गेंदों का सहारा लिया और चार चौके और दो छक्‍के लगाए. विराट और पंत ने तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी की. भारत का तीसरा विकेट कोहली के रूप में ओशेन थॉमस के खाते में गया. पंत और मनीष पांडे ने नाबाद रहते हुए भारत को जीत तक पहुंचा दिया.

Rishabh Pant finishes it off in style!



That's that from Guyana as #TeamIndia win the third T20I by 7 wickets to clinch the three match T20I series 3-0 pic.twitter.com/teSKCBtWBQ