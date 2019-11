Virat Kohli ने प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान पूछे गए 'मुश्किल' सवाल पर यूं दिया जवाब...

कोच रवि शास्त्री बोले, 'टीम इंडिया की सोच है भाड़ में जाए पिच, हमें 20 विकेट लेने हैं'

टीम इंडिया के कप्तान ने कहा, मुझे यकीन है कि वे मुझसे बात करेंगे. मैं अभी इस बारे में क्या कह सकता हूं? जब वह मुझे मिलने के लिए कहेंगे मैं मिलने जाऊंगा. उनकी इस बात को सुनकर कॉन्फ्रेंस रूम में हर किसी के चेहरे पर हंसी खिल गई. टीम इंडिया ने रांची टेस्ट में एक पारी 202 रन से जीत हासिल की और सीरीज पर 3-0 के अंतर से कब्जा कर लिया. बातचीत के दौरान कोहली से जब पूछा गया कि क्या वे धोनी से मिलने के लिए उनके घर जाएंगे तो विराट का जवाब था-नहीं, वे यहीं पर है. वे चेंज रूम में हैं. आइए और उन्हें हैलो कहिए.

कोच Ravi Shastri ने MS Dhoni के साथ किया फोटो पोस्ट तो फैन ने किया यह आग्रह...

Reporter: When in Ranchi, a visit to the local boy's crib beckons?

Virat: Be our guest #TeamIndia #INDvSA pic.twitter.com/HLdDYX3Pxn