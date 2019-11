IND vs SA 3RD Test: कोच Ravi Shastri ने MS Dhoni के साथ किया फोटो पोस्ट तो फैन ने किया यह आग्रह...

रांची:

कोच रवि शास्त्री बोले, 'टीम इंडिया की सोच है भाड़ में जाए पिच, हमें 20 विकेट लेने हैं'

Great to see a true Indian legend in his den after a fantastic series win #Dhoni #TeamIndia #INDvsSA pic.twitter.com/P1XKR0iobZ — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) October 22, 2019

फोटो एमएस धोनी के साथ हो और फैंस रिएक्शन नहीं आएं... हो नहीं सकता. धोनी को भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में देखकर उन्हें अच्छा लगा. गौरतलब है कि धोनी वर्ल्डकप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की हार के बाद से ही इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. एक फैन ने अपनी प्रतिक्रिया में लिखा-ग्रेट पिक्चर सर, वहीं दूसरे ने धोनी को भारतीय क्रिकेट का दिग्गज खिलाड़ी बताया. एक यूजर ने रवि शास्त्री से टीम को वापस लाने की गुहार लगाई. एक फैन ने कमेंटेटर के तौर पर रवि शास्त्री के बेहद लोकप्रिय वाक्य, 'Dhoni finishes off in style..a magnificent strike into the crowd'का जिक्र किया और इसे फिर से बोल कर दिखाने का आग्रह कर डाला. नजर डालते हैं शास्त्री के ट्वीट पर फैंस के खास रिएक्शन पर..

After watching Dhoni and Ravi Shastri together, it reminds me the World Cup 2011 memory when Ravi Shastri doing commentary and MS Dhoni hit winning Six, deadly combination.#INDvSA #INDvsSA #MSDhoni — Archie Agarwal (@_rchie0425) October 22, 2019

He is never out of the game..I admire his attitude of grooming the new talent. His advise to the captain and the bowlers fetch rewards. Down to earth personality. He deserve my respect. pic.twitter.com/uauNWv4rhj — Rakesh kumar Singh राकेश कुमार सिंह (@RakeshS93675393) October 22, 2019

Sir wo "Dhoni finishes off in style..a magnificent strike into the crowd"

Ek baar phir se bol ke dikhaana plzz — Prachi (@PrachiNotDesai) October 22, 2019

Thalaa smile he looks happy — ???????????????????????? (@SahaS73) October 22, 2019

भारतीय टीम की जीत के बाद पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खिलाड़ियों से मिले. मैच के बाद धोनी को स्पिन गेंदबाज शाहबाज नदीम समेत अन्य खिलाड़ियों से मिलते हुए देखा गया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसकी एक फोटो भी ट्वीट की. रांची टेस्ट में जीत के बाद कोच रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा- रोहित (Rohit Sharma) अलग स्तर का खिलाड़ी है. एक सलामी बल्लेबाज के रूप में उसकी मानसिकता अलग होने की जरूरत थी, उसने सामंजस्य बैठाया. यह पारी की शुरुआत करने के लिए मुश्किल पिच थी लेकिन उसने झेला.' इस सीरीज में उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया. 'शास्त्री ने कहा कि हमारी बल्लेबाजी जब लय में आ जाती है तो यह फर्राटे से दौड़ती फेरारी की तरह होती है.

