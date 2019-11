IND vs SA Test Series: टीम इंडिया की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 'क्लीन स्वीप' में सामने आए ये 5 पॉजिटिव..

India vs South Africa, 3rd Test: टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 3-0 के एकतरफा अंतर से जीत ली है. रांची में सीरीज का तीसरा टेस्ट (India vs South Africa, 3rd Test) विराट कोहली ब्रिगेड ने एक पारी और 202 रन के बड़े अंतर से जीता. गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, पूरी सीरीज में भारतीय खिलाड़ी छाए रहे और उनके सामने दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी मेमने साबित हुई. मैच के तीसरे दिन, सोमवार को ही दूसरी पारी में आठ विकेट गंवाकर दक्षिण अफ्रीका हार की कगार पर पहुंच चुकी थी. मैच के चौथे दिन आज भारतीय टीम (Team India) ने जीत हासिल करने में महज दो ओवर लिए. लेग स्पिनर शहबाज नदीम ने लगातार गेंदों पर थिउनिस डि ब्रुइन और लुंगी एंगिडी के विकेट लेकर भारत की जीत की औपचारिकता पूरी कर दी. हाल के समय में सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है. भारत-दक्षिण अफ्रीका की मौजूदा टेस्ट सीरीज की बात करें तो टीम इंडिया के लिहाज ये 5 पॉजिटिव (Five positives) खास रहे..