SL vs NZ: कोलिन डी ग्रांडहोम और टॉम ब्रूस की आतिशी पारी से जीता न्यूजीलैंड, कब्जाई सीरीज

Colin de Grandhomme is in excellent form with the bat. #SLvNZ REPORT https://t.co/YXQhF6GAuN — ICC (@ICC) September 3, 2019

An incredible drama-filled last over featured two wickets, but New Zealand have sealed victory!



Tom Bruce and Colin de Grandhomme both hit fifties and the @BLACKCAPS have sealed a series win. #SLvNZ LIVE https://t.co/wYMBCTwtBP pic.twitter.com/RcRxy5Xbn7 — ICC (@ICC) September 3, 2019

यहां से कोलिन (Colin de Grandhomme ) और ब्रूस (Tom Bruce and) ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर हावी होना शुरू किया. टीम को जीत के करीब पहुंचा हालांकि दोनों आउट हो गए थे. इन दोनों के अधूरे काम को मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) ने आखिरी ओवर में दो गेंदों पर एक चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 10 रन बनाकर पूरा किया. कोलिन 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर 147 के कुल स्कोर पर आउट हो गए थे जबकि ब्रूस आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए. कोलिन ने 46 गेंदों का सामना कर दो पर चौके और तीन छक्के लगाए. ब्रूस ने अपनी पारी में भी 46 गेंदों का सामना किया और तीन बार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया. श्रीलंका (Sri Lanka Cricket team) के लिए अकिला धनंजय (Akila Dananjaya) ने तीन विकेट लिए. इसुरु उदाना (Isuru Udana) और वानिडु हासारंगा (Wanindu Hasaranga) के हिस्से एक-एक विकेट आया. अकिला धनंजय रन आउट हुए.

Colin de Grandhomme has gone to fifty! What an innings this has been so far #SLvNZ LIVE https://t.co/wYMBCTwtBP pic.twitter.com/P86IIald2u — ICC (@ICC) September 3, 2019

New Zealand restrict Sri Lanka to 161/9, Niroshan Dickwella the top-scorer with a 30-ball 39.



Will that total be enough for Sri Lanka to get back in the series?#SLvNZ LIVE https://t.co/wYMBCTwtBP pic.twitter.com/EXZaCEsPGb — ICC (@ICC) September 3, 2019

इससे पहले मेजबान टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और पूरे 20 ओवर खेलने के बाद नौ विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए. टीम के सर्वोच्च स्कोरर निरोशन डिकवेला (Niroshan Dickwella) रहे, जिन्होंने 30 गेंदों पर 39 रन बनाए. उनकी पारी में तीन चौके और एक छक्का शामिल रहे. अविश्का फर्नाडो (Avishka Fernando) ने 25 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्के की मदद से 37 रनों का योगदान दिया. कुशल मेंडिस (Kusal Mendis) ने 27, शेहान जयासूर्या (Shehan Jayasuriya) ने 20 रनों का योगदान दिया. कीवी टीम की तरफ से सेथ रेंस (Seth Rance) ने तीन, कप्तान टिम साउदी (Tim Southee) और कुगलेजिन (Scott Kuggeleijn) ने दो-दो और ईश सोढ़ी (Ish Sodhi) ने एक विकेट लिया.

