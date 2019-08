इसलिए प्रशंसकों के बड़े तबके को नहीं भाया रवि शास्त्री का फिर से टीम इंडिया का कोच बनना, ऐसे दी प्रतिक्रिया

मुंबई:

बीसीसीआई (BCCI) ने रवि शास्त्री (Ravi Shastri is appointed head coach again) को ने अगले दो साल के लिए टीम इंडिया (Team India) का एक फिर से कोच नियुक्त कर दिया है. रवि शास्त्री (Ravi Shastri becomes coach again) को लगातार दूसरी बार यह कार्यकाल मिला है. शास्त्री की नियुक्ति पर अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं. और सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा भी रहा, जिस उनकी नियुक्ति बिल्कुल भी रास नहीं आई. और इस तबगे ने अपने-अपने ही तरीके से शास्त्री की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.

EXCLUSIVE: An honour & privilege to be retained as coach: @RaviShastriOfc



After being retained as Head Coach, Ravi Shastri listed out the challenges ahead & his future plans for #TeamIndia. Interview by @28anand



Watch the full video here https://t.co/vmNzMtEY1W #TeamIndia pic.twitter.com/hX3bhUZC5T — BCCI (@BCCI) August 17, 2019

इसमें कोई दो राय नहीं कि क्रिकेट प्रशंसकों का एक बड़ा तबका ऐसा भी था, जो रवि शास्त्री को एक बार फिर से कोच नहीं ही देखना चाहता था. इस तबके का मानना था कि टीम इंडिया को नए विचारों और विदेशी कोच की जरूरत है, लेकिन बीसीसीआई द्वारा नियुक्त सीएसी और कप्तान विराट कोहली का समर्थन शास्त्री के पक्ष में रहा. बहरहाल आप जान लीजिए कि प्रशंसकों ने शास्त्री की नियुक्ति पर कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की.

Good chance for other teams to win tournaments, We will be happy reaching semi finals for world tournaments p>— ANKhona (@ak1408) August 16, 2019

Tell us something we don't already know.

Shastri to continue coaching India.

Aleem Dar and Dharamsena to continue umpiring

WI continue to play T20 on test cricket.

Smith to continue to be the sole breadwinner at Ashes. — Call spade a spade (@here_2_be_aware) August 16, 2019

This is not going to be great for India. So it's official now they aren't going to win any @ICC trophy for next 3-4 years.... — sandeep chamoli (@sandeepchamoli9) August 16, 2019

Anil kumble Rahul Dravid Sourav Ganguly Mike Hesson Tom Moody all be like pic.twitter.com/C1ISrwPzZT — J R D (@The_Real_JRD) August 16, 2019

Valverde when it comes to Barcelona and Ravi Shastri when it comes to Indian cricket team,both are hated by respective fans and both have destroyed the team's legacy already and still they are given extension.Barmetou wants to suck Valverde's & Kohli wants to such Ravi's.Period! — Rajguru (@Rajguru96383067) August 16, 2019

@sports_tak disappointed.

Ravi shastri is not correct person as couch cricket team India. And I am confident India cricket fan not happy for this decisions. — manish savaj (@ManishSavaj1992) August 16, 2019

निश्चित ही एक धड़ा शास्त्री की नियुक्ति से खुश नहीं है. यह सही है कि शास्त्री का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन यह भी सही है कि उनके मार्गदर्शन में टीम इंडिया कोई बड़ा खिताब नहीं ही जीत चुकी है. मतलब साफ है कि शास्त्री को यहां से अपने लिए प्रशंसकों बटोरना भी एक बड़ा चैलेंज बना रहेगा.