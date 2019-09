इस वजह से Gautam Gambhir भड़के Ravi Shastri और Vikram Rathore पर

यह भी पढ़ें: दक्षिण अफ्रीकी कप्तान Faf du Plesis पर बार-बार दुर्भाग्य की मार..और छूट गई भारत की उड़ान

गौतम ने कहा कि निजी तौर पर मैंने हमेशा ही विकेटकीपर के रूप ऋषभ पंत से पहले संजू सैमसन का समर्थन किया है, लेकिन जिस तरह टीम मैनेजमेंट ने पंत के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, वह बहुत ही निराशाजनक है. ध्यान दिला दें कि राठौर ने 'फीयरलेस टू केयरलेस', 'रैप ऑन ऋषभ नकल्स' और 'नीड फॉर बैकअप ऑफ ऋषभ' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. गंभीर ने कहा कि यह किसी भी युवा खिलाड़ी को नियंत्रित करने का सही तरीका नहीं है.

I have joined the #MakeYourMoov challenge as a part of the #FitIndiaMovement! I now challenge , @Ra_THORe, @YUVSTRONG12, @Jaspritbumrah93, @sachin_rt, @rampalarjun and @iamsrk to show their fitness moves! Come, let's make India a fitter nation!@moovindia #FitIndia pic.twitter.com/MabA1D0I7f