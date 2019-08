कुछ ऐसे कपिल देव और गौतम गंभीर ने की धोनी के सेना के साथ समय बिताने की तारीफ

यह भी पढ़ें: इसलिए 'दरार' हुई और गहरी, रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर विराट और अनुष्का को किया अनफॉलो

गंभीर ने कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होन पर आयोजित पर एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि धोनी का यह कदम कमाल का है. मैंने पहले कई बार कहा है कि धोनी को सेना की वर्दी तभी पहननी चाहिए जब वो सेना के लिए कुछ करें और अब धोनी ने सेना के साथ समय बिताने का फैसला किया है. इससे पता चलता है कि वह सेना के प्रति कितने समर्पित और गंभीर हैं. धोनी का यह कदम देश के कई युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा और युवा सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे"

BCCI gives green signal to Indian Cricketers Association as per board's new constitution. Former India cricketers Kapil Dev, Ajit Agarkar and Shantha Rangaswamy are the directors at ICA and will hold their positions until elections are held.#CricketWithWCW pic.twitter.com/fClPOwwmrF