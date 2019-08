इसलिए 'दरार' हुई और गहरी, रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर विराट और अनुष्का को किया अनफॉलो

यह भी पढ़ें: धोनी ने शुरू की पैराशूट रेजीमेंट के साथ ट्रेनिंग, इस राज्य में होगी तैनाती

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो किया था, तो रोहित शर्मा ने विराट कोहली की पत्नी और एक्टर अनुष्का शर्मा को अनफॉलो कर दिया है. यह सार्वजनिक हो ही चुका है कि एक विवाद मैदान के बाहर भी था, जब कुछ खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप के दौरान एक "सीनियर खिलाड़ी" पर "फैमिली क्लॉज" तोड़ने का आरोप लगाया था. इस बात से कुछ खिलाड़ी नाराज थे कि उन्होंने बोर्ड द्वारा दी गई 15 दिन की अनुमति के नियम को न मानते हुए पूरे वर्ल्ड कप में अपनी पत्नी को साथ रखा. और न ही इस मामले में कप्तान, कोच या मैनेजर से अनुमति ही ली गई. सीनियर खिलाड़ी की इस बात से एक खेमा खासा नाराज था. ऐसा माना जा रहा है कि अनुष्का ने भी इस पर नाराजी जाहिर की थी खिलाड़ी विशेष पर इतनी मेहरबानी क्यों. बहरहाल, जब क्रिकेट मामलों पर मतभेद सहित बाकी दूसरे मामलों पर छपी खबरों पर सीओए से सवाल किए गए, तो क्रिकेट प्रशासकीय कमेटी ने कहा था कि मीडिया में छपी खबरों के आधार पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी. और अगर खिलाड़ियो को समस्या है, तो वे उनसे बात कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: आम्रपाली मामले में नाम आने पर आईसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर ने कही यह बात

बहरहाल, रोहित शर्मा के अनुष्का शर्मा को अनफॉलो करने से एक बात साफ है कि समस्या मैदान के भीतर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी कुछ मतभेद जरूर हैं. दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सारे प्रकरण में खिलाड़ियों के परिवार भी शामिल हो गए हैं. वैसे रोहित शर्मा के अनुष्का शर्मा को अनफॉलो किए जाने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस ने नया स्टेटस अपलोड किया है.

Hatred Nd jealousy level-- ROHIT SHARMA



I haven't seen anyone filled with this much of jealousy nd hatred Nd plays in same team.#ENGvIND #EngvsIndia #ViratKohli #Rohit pic.twitter.com/MmDTfFzQTI