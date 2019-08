सुरेश रैना का खुलासा, सर्जरी के लिए राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन...

यह भी पढ़ें: इस अनोखे अंदाज में कप्तान विराट कोहली ने पूरा किया बॉटल कैप चैलेंज, देखें VIDEO

उन्होंने लिखा, "यह समस्या काफी पहले शुरू हो गई थी. साल 2007 में मैंने पहली बार घुटने की सर्जरी कराई और बाद में मैं मैदान पर उतरा और अपना शत प्रतिशत दिया, मेरे डाक्टरों और ट्रेनरों को इसके लिए धन्यवाद." मध्यक्रम बल्लेबाज ने साथ ही कहा, " ईमानदारी से कहूं तो दूसरी बार घुटने का ऑपरेशन कराने का फैसला कड़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि इसके कारण मैं कुछ महीनों के लिए मैदान बाहर हो जाऊंगा और कुछ हफ्ते पहले तक मैं इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन इसके बाद दर्द बढ़ गया और मुझे पता था कि इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है."

Koi Dard na sehna..

Jaldi recover hona SURESH RAINA!!..

@ImRaina

Hope you get well soon #MrIPL pic.twitter.com/g9zjH3teqm