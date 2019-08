WI vs IND: विंडीज टेस्ट टीम में दुनिया का सबसे वजनदार क्रिकेटर, रहकीम कॉर्नवाल का वजह आपको हैरान कर देगा

India vs West Indies: टेस्ट सीरीज के लिए विंडीज टीम का ऐलान, दो नए चेहरे

26 वर्षीय रहकीम कॉर्नवाल (Rahkeem Cornwall) वेस्टइंडीज के एंटीगुआ द्वीप के रहने वाले हैं और वह घरेलू क्रिकेट में भी एंटीगुआ की ओर से ही खेलते हैं. और वह पिछले काफी लंबे समय से विंडीज टीम का दरवाजा खटखटा रहे थे.बता दें कि रहकीम 6.4 फुट लंबे हैं और उनका वजन 140 किलो है. और उनके वजह और लंबाई का असर उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजों दोनों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है. भारत से पहले रहकीम इंग्लैंड (England Cricket team) के खिलाफ एक प्रैक्टिस मैच में नजर आए थे. उस मैच में दिखे जाने के बाद से उन्हें वर्ल्ड का सबसे ताकतवर क्रिकेटर माना जाता है.

Rahkeem Cornwall 140 KG Monster came to Light in 2016 while playing against England Lions will now be making debut against India -



He's 26 years old and has good FC record - 2224 runs and 260 wickets in 55 Games. #WIAvINDA #WIvIND pic.twitter.com/rg3yg70sWG