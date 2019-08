SL vs NZ: कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने ठोका शतक, श्रीलंका ने 6 विकेट से जीता पहला टेस्ट

सेना के साथ समय बिताकर वापस दिल्ली लौटे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, देखें तस्वीरें

Sri Lanka skipper brings up his 9th Test ! SL on 185/2 need 83 runs to win. #SLvNZ pic.twitter.com/XStiU4bKfp

अगले ही ओवर में एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने कुशल मेंडिस (Kusal Mendis) को आउट कर दिया. मेंडिस ने छह गेंदों में महज 10 रन बनाए. ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज (Angelo Mathews) एक छोर पर टिके रहे और मेजबान टीम के कप्तान करुणारत्ने (Dimuth Karunaratne)ने अपने टेस्ट करियर का नौवां शतक जड़ा. यह पहली बार था जब करुणारत्ने ने किसी मैच की चौथी पारी में शतक लगाया हो. तेज गेंदबाज टिम साउदी (Tim Southee) ने करुणारत्ने (122) को पवेलियन की राह दिखाई. यहां से मेजबान टीम को जीत के लिए केवल 50 रनों की आवश्यकता थी.

Sri Lanka complete a record chase at Galle to take a 1-0 lead in the #SLvNZ series and collect 60 points in the ICC World Test Championship #WTC21



NZ 249 & 285 v SL 267 & 268/4 (D Karunaratne 122, L Thirimanne 64, A Mathews 28*) SL won by 6 wickets! pic.twitter.com/ybeRXMDszy