SL vs NZ T20I: बाउंड्री पर टकराए श्रीलंका के दो खिलाड़ी, आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को मिल गया छक्का..

मेंडिस से टकराने के कारण शेहान जयसूर्या का पैर बाउंड्री को छू गया और न्यूजीलैंड को छक्का अवार्ड किया गया. जिस गेंद पर हसरंगा को विकेट मिल सकता था, उस पर न्यूजीलैंड को छक्का मिल गया. इस छक्के के कारण दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो गया. ओवर की चौथी गेंद पर चौका जड़ते हुए सैंटनर ने न्यूजीलैंड को चार विकेट की जीत दिला दी.

Drama in the deep! A great catch from Jayasuriya but he collides with his team mate and goes over the boundary. Santner awarded SIX Receiving medical attention now, hopefully all ok. #SLvsNZ pic.twitter.com/TJZaUcfczu