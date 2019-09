बेन स्टोक्स के होर्डिंग के साथ ICC ने शेयर की स्टीव स्मिथ की तस्वीर, लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

नई दिल्ली:

चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम में बदलाव, वोक्स के स्थान पर इस खिलाड़ी को मिला मौका

Who will give best performance? — Reetham Kumar (@Reethamkumar) September 4, 2019

My mind says stokesy but my heart is for steve ....let both perform but Aussies should win this battle — davidakash (@davidakash12) September 4, 2019

If life gives you a chance, use it like steve Smith #newno1testbatsman — Mental Manja (@mentalmanja_) September 4, 2019

Looks like Stokes bowled him out & Smith is walking towards the pavilion — Ankit Prakash Ching (@arunankit46) September 4, 2019

Steve smith is the DON BUT NO DOBT BEN STOKES IS BEST PLAYER ACROSS ALL FORMAT — Smith Richik (@smithrichik) September 4, 2019

Both are inform in their team — Danish Khan (@Danish2912) September 4, 2019

The greatest cricketer of all time- and Ben Stokes — The Joker (@Joker122018) September 4, 2019

Waoo what a click

And i dare to say he is coz his is the one Yeahh — Sibtain Raza (@Sibtainrazajami) September 4, 2019

2 best in one pic

2 game changers in one pic

1 with bat another with both bat n ball



The best test matches #ashes — sharandhoni07???????? (@armylenovo) September 4, 2019

Is it Twitter page of ICC or ECB? Doubt!!! — V.Gokulakannan (@VGokulakannan87) September 4, 2019

And they need only one bouncer — ISH ???? KHANNA®©™???????? (@REAL_IK16) September 4, 2019

No comparison...Stokes is greater than even God. — AVISHEK CHOUDHURY (@AVISHEKCHOUDHU9) September 4, 2019

बता दें कि स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने सीरीज के पहले टेस्ट की दोनों पारियों में शानदार शतक लगाए थे जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया (Australia Cricket team) ने मैच में जीत दर्ज की थी और सीरीज 1-0 की बढ़त बना ली, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में स्टीव इंग्लैंड (England Cricket team) के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) की बाउंसर से चोटिल हो गए और उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा. यह मैच ड्रॉ हो गया था. तीसरा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ के बिना ही खेला और उसे इस मैच में एक विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इससे सीरीज 1-1 से बराबर हो गई. यह सीरीज का चौथा मैच है और दोनों टीमों इसे हर हाल में जीतने की कोशिश करेंगी, ताकि वह अपनी बढ़त को मजबूत कर सके.

वीडियो: वीरेंद्र सहवाग से एनडीटीवी की खास बातचीत..