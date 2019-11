Shoaib Akhtar ने की पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह की तारीफ, विराट कोहली से इस मामले में की तुलना

Australia vs Pakistan, 1st Test: पाकिस्तान के 16 साल के तेज गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah)ने हालांकि अभी अपने करियर का आगाज नहीं किया है लेकिन वे क्रिकेटप्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हैं. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार, 21 नवंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच (Australia vs Pakistan, 1st Test) से नसीम अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज कर सकते हैं. नसीम को यदि खेलने का मौका मिला तो वे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट करियर का आगाज करने वाले पाकिस्तान के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होंगे. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) भी नसीम शाह के टेलैंट के कायल होते जा रहे हैं. 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से लोकप्रिय शोएब ने टेम्परामेंट के मामले में नसीम शाह की तुलना भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) से की है (Shoaib compares Naseem Shah's temperament to Virat Kohli).